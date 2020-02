Dai pediatri “le 5 regole in sala d’attesa” per evitare il coronavirus

“Chiediamo alle famiglie di rispettare le indicazioni fornite nel corso del triage telefonico con il proprio pediatra di famiglia e, una volta giunti in ambulatorio, di collaborare attenendosi ad alcune semplici regole da adottare per evitare il contagio”. È l’appello del presidente della Federazione Italiana Medici Pediatri, Paolo Biasci, sull’emergenza Coronavirus. Tra le raccomandazioni principali rivolte ai genitori per ridurre il contatto tra malati e sani, spiega un comunicato, c’è quella di non portare i bambini in studio o in pronto soccorso, soprattutto se affetti da comuni sintomi respiratori come tosse, raffreddore e febbre, ma prediligere un primo contatto telefonico col pediatra di famiglia.

