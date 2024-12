Dai veicoli del futuro ai sensori smart: 46 startup italiane al Ces

Quali idee porterà l’Italia all’evento tech a Las Vegas

Milano, 19 dic. (askanews) – Dai veicoli del futuro ai sensori smart. L’Italia si appresta a tornare al Ces, il più atteso evento tech dell’anno in scena a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, con decine di idee per migliorare il futuro.

La missione italiana, guidata dall’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), riunisce 46 startup provenienti da tutto il Paese nel padiglione Eureka park, dove condivideranno il palcoscenico con le startup più innovative di tutto il mondo.

Fra le tecnologie presentate tanta sensoristica avanzata per la computer vision, la manutenzione predittiva nelle fabbriche, la gestione intelligente dei rifiuti, ma anche space tech, con il progetto della prima costellazione italiana privata di picosatelliti (satelliti di massa inferiore a 1 kg) per le telecomunicazioni IoT.

E poi la mobilità intelligente: dai supercondensatori solidi per veicoli elettrici ad alte prestazioni a un robotaxi a guida autonoma; e ancora tecnologie per marketing e business, come la piattaforma per community che realizzano video per una campagna e quella per automatizzare la creazione di contenuti per la formazione aziendale.

Grande attenzione anche per la sostenibilità ambientale: dai pannelli solari leggeri, portatili e pieghevoli, a un sistema di sensori per la presenza di gas inquinanti, con la possibilità di prevenire gli incendi; una soluzione IoT per abbattere i costi energetici dei macchinari industriali senza sostituirli e un’altra per la manifattura additiva che rende obsoleta la produzione massiva di componentistica. E ancora la salute, con tecnologie AI per aiutare i medici in fase di anamnesi, nelle visite veterinarie, o i pazienti per la riabilitazione.

Ci sono anche un “concierge virtuale”, un robot che accompagna le visite al museo e un assistente AI virtuale nello smartwatch.

Le startup arrivano da 14 regioni, con la Sardegna in testa per presenze e che, come nelle precedenti edizioni sostiene la missione anche a livello istituzionale, così come il Piemonte. Tante realtà provengono dal Nord, ma il Sud è ben rappresentato da Campania, Sicilia, Molise, Puglia e Calabria.

Anche quest’anno partner della missione è l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, che ha tenuto la consueta academy, percorso di formazione per insegnar loro come trarre il massimo dall’esperienza al CES.

Le startup presenti sono: 221e, 3dnextech, AI4IV, Apogeo Space, Certy, Coderblock, Èlevit, EMC Gems, Enphos, Eye2Drive, Friendz, Ganiga, GeniAi, Icarus, In Quattro, Innova, Kintana, Laika, Levante, Lieu.city, Mathclick, MIA, Novac, Planybuild, PopulaRise, Proke, Radoff, Rem Montenapoleone, SeismicGuard, Sensor ID, SLY, SnapAll, SpaceVerse, The Thinking Clouds, Tinental, TokNox, ToMove, Travel Verse, Truesense, TUC, Viber Alert, Viralba, Volumio, WiData, WhoTeach, Zephorum.