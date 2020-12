Daily Mail: Il Napoli ha fissato il prezzo per Milik

Il Napoli ha fissato il prezzo per l’attaccante Arkadiusz Milik, con l’attaccante che lascerà il club a gennaio. L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik lascerà il club, che gli ha messo un cartellino del prezzo di 13,5 milioni di sterline. Sportsmail ha riferito a settembre che il Tottenham Hotspur avrebbe dovuto incontrare l’agente di Milik e che il club era in trattative per un accordo da 25 milioni di sterline per firmare Milik come supporto di Harry Kane .

La squadra di Jose Mourinho alla fine ha ingaggiato Carlos Vinicius dal Benfica in prestito per una stagione, ma il brasiliano deve ancora segnare in Premier League e quindi gli Spurs potrebbero rinnovare il loro interesse per Milik.

