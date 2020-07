Daimler prevede un utile operativo “positivo” nel 2020

Il gruppo automobilistico tedesco Daimler, tra i cui marchi c’è il colosso Mercedes, prevede un utile operativo “positivo” nel 2020, nonostante i già annunciati risultati negativi. Nel secondo trimestre Daimler ha registrato una perdita netta di 1,9 miliardi di euro, a causa dell’impatto del coronavirus. La previsione odierna presuppone che la ripresa economica continui nella seconda metà dell’anno e che non non ci sia una nuova ondata di contagi sui principali mercati, fa sapere il gruppo in una nota.

