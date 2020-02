Daino: “Gattuso il meglio in circolazione per il Napoli. Ancelotti? Colpa del club”

Daniele Daino, ex difensore con un breve passato a Napoli nella stagione 1998/1999, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel pomeriggio.

“Stiamo rivedendo il Gattuso del Milan. E’ un compito non facile quello di guidare il Napoli, visto i problemi che c’erano. Gattuso è molto bravo, è la scelta giusta di De Laurentiis. In circolazione non c’era di meglio, doveva dare entusiasmo a questi giocatori e c’è riuscito. Doveva cambiare volto al Napoli e ci sta riuscendo. I problemi ci sono ancora, il gioco infatti non è ancora fluido, ma gli acquisti fatti a gennaio, mirati e voluti dal tecnico, stanno dando dei segnali positivi. E poi i risultati aiutano a fortificare il morale. Potrebbe essere una squadra che può cercare di avvicinarsi anche alla zona Champions, visto che Atalanta e Roma fanno ottime prestazioni ma anche passi falsi. Un quarto posto che credo sia accessibile anche per il Milan”.

Daino difende Ancelotti: “Napoli? Non è colpa di Carlo”

“Ancelotti non ha grosse responsabilità. La più grossa è dei dirigenti, che hanno valutato molto male l’allenatore che doveva sostituire Sarri, almeno tecnicamente. Sarri fa del gioco palla a terra e della velocità le sue caratteristiche. Ha valorizzato al meglio tutte le risorse che aveva a disposizione. L’errore è stato scegliere Ancelotti, che ha fatto da parafulmine all’addio di Sarri. Non è stata la scelta giusta dal punto di vista tecnico-tattico. Serviva un tecnico simile, come De Zerbi. Si dava continuità al progetto di Sarri. Un altro è Fonseca”.

