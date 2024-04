Dal 15 al 21 aprile in 26 enoteche focus su Pinot Nero Oltrepò Pavese

“Oltrepò Wine Experience”: degustazioni in realtà associate a Vinarius

Milano, 7 apr. (askanews) – Dal 15 al 21 aprile, in 26 enoteche di tutta Italia associate a Vinarius, si terrà “Oltrepò Wine Experience”, una settimana di degustazioni con i Pinot Nero Doc di venti Cantine dell’Oltrepò Pavese. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa organizzata da Paviasviluppo e dall’associazione Vinarius, dopo quella dedicata al Metodo Classico Docg dello stesso territorio.

Le Cantine che hanno aderito all’iniziativa sono: Agricola Pietro Torti Di Torti Alessandro, Azienda Agricola Il Poggiolo Di Delmonte Pietro, Azienda Agricola Manuelina, Azienda Agricola Montelio, Azienda Agricola Quaquarini Francesco, Azienda Agricola Cordini Enrico, Calatroni Vini, Castello Di Luzzano, Fiamberti Vini, Finigeto, Giorgi, La Piotta Di Padroggi Luigi E Figli, Lefiole, Losito E Guarini, Rebollini Bruno, Societa’ Agricola La Costaiola, Tenuta Belvedere, Tenuta Frecciarossa, Tenuta Travaglino e Torti “L’eleganza Del Vino”.

“Le nostre aziende vitivinicole sono attese a importanti eventi nazionali e internazionali, con i quali la Camera di Commercio prosegue la sua azione di valorizzazione delle qualità delle produzioni locali” ha affermato il commissario straordinario di Paviasviluppo, Giovanni Merlino, sottolineando che “l’Oltrepò ha i numeri e la qualità per puntare in alto ma occorre rafforzare l’immagine complessiva del territorio e condividere una strategia di marketing all’interno di un Piano di attrattività turistica”.

“Crediamo fortemente in questa iniziativa che porterà i vini di questo territorio in tour per l’Italia attraverso i luoghi simbolo per la divulgazione della cultura del mondo del vino” ha affermato Andrea Terraneo, il presidente di Vinarius, l’Associazione delle enoteche italiane che rappresenta oltre 120 associati, il cui fatturato totale sfiora i 50 milioni di euro. Le realtà che ospitano le degustazioni sono Anelli Enoteca delizie dal 1970 (Brindisi), Canneto Beach 2 (Margherita di Savoia), Cilda (Catania), Compay Ron (Patti), Dal Santa Enoteca Wine Club (San Giovanni Lupatoto), Drink Shop (Putignano), Enoteca Ai Cavai (Trieste), Enoteca Asciano (Ostuni), Enoteca CM (Como), Enoteca Cotti dal 1952 (Milano), Enoteca De Candia (Bari), Enoteca Elisir (Santa Giustina delle Dolomiti), Enoteca Incontri DiVini (Seregno), Enoteca Nasacca (Carloforte), Enoteca Terruli (Martina Franca), Un Mondo divino (Orzinuovi), Enoteca Vini Chisena (Latiano), Enoteca Vino Vino (Terni), Enoteca Gargiulo (Eboli), La Barrique (Cantù), L’Angolo Divino (Ruvo di Puglia), Mister Coffee (Misterbianco), Pollino DiVino (Rotonda), Vini&Delizie (Firenze), Vino Vino dal 1921 (Milano), Wine Shop (Reggio Calabria).

Con tremila ettari coltivati, l’Oltrepò Pavese rappresenta il 75% del vigneto di Pinot Nero italiano e una delle più importanti a livello mondiale. Qui si esprime con le sue due anime, quella della vinificazione in rosso e quella della bollicina del Metodo Classico.