Dal 16 al 18 giugno la 3ª edizione del Milano Monza Motor Show

Test drive dei modelli più sostenibili proposti dai brand

Milano, 12 apr. (askanews) – I modelli più sostenibili delle case automobilistiche guidate dai propri manager apriranno ufficialmente la 3ª edizione di MIMO Milano Monza Motor Show Milano, 11 aprile 2023 A poco più di due mesi dall’inizio di MIMO Milano Monza Motor Show , comincia a delinearsi il programma di quella che dal 16 al 18 giugno 2023 sarà l’edizione più dinamica di sempre, un festival motoristico all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza che proporrà al pubblico test drive di tutti gli ultimi modelli proposti dai brand, sfilate, meeting di club multimarca , aree intrattenimento per ragazzi e bambini e zone di ristoro.

Dinamico e spettacolare sarà anche il taglio del nastro inaugurale che avrà luogo all’Autodromo Nazionale Monza venerdì 16 giugno alle 15.30 , quando tutto il mondo MIMO 2023 si darà appuntamento in pista per la parata delle parate , la Premiere Parade.

In griglia, immediatamente dopo le monoposto a guida autonoma protagoniste della Indy Autonomous Challenge, si disporranno i modelli più sostenibili scelti dalle case automobilistiche per la 3ª edizione di MIMO che, al via, saranno guidati dai presidenti e CEO dei brand. A seguire le supercar, i prototipi, le one – off, le auto classiche più belle e iconiche di sempre, e a chiudere i mezzi speciali e tutti i modelli protagonisti di tutto MIMO 2023, tra cui i veicoli di Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Marina Militare e le sportive della collezione Macaluso e della Scuderia del Portello.

Prima dello start inaugurale e dopo la foto istituzionale , in omaggio ai 100 anni della mitica corsa Le Mans, o gnuno dei gentleman driver si dirigerà verso la propria vettura pronto a tagliare il nastro teso in pista e partire verso la Premiere Parade, 10 chilometri di percorso che comprendono il circuito di Formula 1 e l’Anello di Alta velocità, lo stesso dove si svolgeranno i test drive per il pubblico.

” Passione e dinamismo al servizio del sistema automotive, questo è il pilastro del format che abbiamo creato per il 2023, cercando di intercettare le necessità delle case automobilistiche e del pubblico – ha detto Andrea Levy, Preside nte MIMO Milano Monza Motor Show- MIMO 2023 sarà un a festa per tutti, con la più grande area test drive messa a disposizione di visitatori e appassionati e con tanti eventi come sfilate, passerelle e la prima competizione su un circuito delle Indy Autonomous Challenge, che accenderanno l’Autodromo Nazionale Monza dal 16 al 18 giugno”.

Lo stesso suggestivo circuito tra presente e passato sarà il percorso che affronteranno i collezionisti della Monzanapolis Supercar Parade sempre venerdì 16 giugno, alle ore 19. Una sfila ta aperta agli appassionati e ai car collector di Ferrari, Maserati, Lamborghini, McLaren, Bentley, Dallara, Porsche, Lotus che coloreranno e regaleranno un altro momento di spettacolo al pubblico di MIMO. Milano, 12 apr. (askanews) – Proprio nel rettilineo dell’Anello Alta velocità ci sarà il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in, l’approfondimento sui modelli “con la spina” che preved e rà una parte educational per i potenziali clienti, con passaggio nell’area di sosta dove testeranno le diverse possibilità di ricarica offerte, prendendo dimestichezza con le operazioni di attacco – distacco del connettore alle colonnine e con le tematiche i nerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.

Parate, sfilate e test drive animeranno l’Autodromo Nazionale Monza dal 16 al 18 giugno 2023 e raggiungeranno il loro clou domenica 18 giugno alle ore 14, con la finale della Indy Autonomous Challenge . Per la prima volta in Europa, e su un circuito con curve e staccate, la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota programmate da squadre composte da università e centri di ricerca di tutto il mondo. Le nuove Dallara AV – 2 3 saranno guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alle vetture di guidare autonomamente senza pilota.

