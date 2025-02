Dal 16 al 18 maggio torna in Umbria il festival ‘Porchettiamo’

Per celebrara la regina dello street food

Roma, 21 feb. (askanews) – Il borgo di San Terenziano di Gualdo Cattaneo in Umbria, cuore “rosa” d’Italia, è pronto ad ospitare la 15esima edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d’Italia, che si terrà il 16, 17 e 18 maggio 2025. Per tre giorni verrà così celebrata la regina dello street food, una tradizione gastronomica italiana che si fa conoscere sempre di più: la porchetta.

Quest’anno Porchettiamo si arricchirà di un’ulteriore novità: il “Maggio del Maiale”, una serie di iniziative che animeranno la regione Umbria tutto il mese di maggio, con eventi, degustazioni, laboratori e workshop a tema, per celebrare il maiale in tutte le sue forme e preparazioni, anche in relazione con altri paesi del mondo. Saranno inoltre organizzati laboratori di degustazione e incontri con esperti del settore, per approfondire la conoscenza di questo prodotto unico, vera e propria eccellenza dello street food italiano.

In abbinamento alle porchette e alle altre eccellenze dello street food italiano ci saranno le birre artigianali, nella “Birroteca artigianale”, e i vini del territorio.