Dal 18 al 20 novembre a Piacenza Expo debutta la Fiera dei vini

Nuova mostra mercato che mette al centro la “qualità sostenibile”

Milano, 25 feb. (askanews) – Da sabato 18 a lunedì 20 novembre, Piacenza Expo organizza la prima edizione della “Fiera dei vini”: una mostra mercato “pensata per far scoprire a un pubblico di appassionati winelovers nuove aziende e nuovi territori, attraverso un percorso di visita comodo e funzionale che mette al centro l’esperienza del visitatore”.

Dunque la Fiera, che fino all’anno scorso ha ospitato la kermesse dei vignaioli indipendenti che quest’anno si terrà invece a Bologna, continua a battere la strada del vino mantendendo la formula del “carrello” per dare al pubblico la possibilità di acquistare i vini degustati”. In una nota, i promotri spiegano che “territorio e qualità sostenibile saranno le linee guida della selezione di aziende provenienti da tutte le regioni italiane, molte delle quali sono del tutto inedite al pubblico”. “Nessuna preclusione su appartenenze associative o natura giuridica – precisano gli organizzatori – unico faro sarà la qualità della proposta offerta al visitatore, garantita da un comitato scientifico che esaminerà le candidature pervenute al fine di mantenere uno standard di prim’ordine”.

“Le aziende che intendono proporre la propria candidatura potranno pre-accreditarsi sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 15 marzo 2023. La quota d’iscrizione sarà differenziata in base alle dimensioni produttive, “in un’ottica di inclusività che da sempre contraddistingue Piacenza”. La manifestazione si svilupperà su tre giorni: dopo le prime due giornate dedicate al pubblico, nella giornata del lunedì è attesa, come negli anni scorsi, una presenza crescente di operatori professionali del settore commerciale e Horeca sia italiani che esteri. Non mancheranno nella manifestazione momenti di approfondimento con masterclass e un intero padiglione dedicato a un’attenta selezione di produttori gastronomici e agroalimentari che prepareranno piatti da gustare in loco e offriranno prodotti da acquistare.

continua a leggere sul sito di riferimento