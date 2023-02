Dal 18 al 21 maggio c’è “Monferrato Wine Festival-Monferrato Identity”

Prima edizione della quattro giorni di visite e degustazioni

Milano, 22 feb. (askanews) – Si terrà dal 18 al 21 maggio 2023 la prima edizione di “Monferrato Wine Festival – Monferrato Identity”, una quattro giorni di visite e degustazioni dedicate alle eccellenze vitivinicole delle colline piemontesi Patrimonio dell’Umanità. Ideato e promosso dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato volto a celebrare le tredici Denominazioni piemontesi del Monferrato, la manifestazione è realizzata in partnership con SOPEXA Italia e The Wine Hunter.

“Siamo felici e orgogliosi di poter finalmente presentare al pubblico questo evento che, come Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, abbiamo fortemente voluto” ha dichiarato il presidente del Consorzio, Filippo Mobrici, spiegando che questo evento “sarà un momento significativo per noi e per le aziende che rappresentiamo volto a celebrare e presentare al mondo ciò che ci distingue: i nostri panorami disegnati proprio da quelle viti che ci hanno permesso di diventare nel 2014 Patrimonio dell’Unesco”.

