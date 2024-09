Dal 20 al 22 settembre a Pachino c’è la Festa della Vendemmia

Manifestazione che racconta l’identità della filiera enologica locale

Milano, 19 set. (askanews) – Il vino, gli attrezzi della vendemmia, la pigiatura, il mosto, l’uva passa e i dolci derivati: dal 20 al 22 settembre va in scena la terza edizione della “Festa della Vendemmia” a Pachino (Siracusa). La manifestazione si svolgerà per la prima volta in piazza Pietro Nenni, affacciata sulla storica Stazione del Vino, la cui linea ferroviaria è oggetto di un progetto di riqualificazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e sarà presto riattivata per i treni storici e turistici.

Venerdì 20 alle 18, durante la conferenza dal titolo “La Vendemmia: Mestieri, Lavoro e Rito”, il presidente dell’associazione Vivi Vinum Pachino, Walter Guarrasi e il sindaco Giuseppe Gambuzza firmeranno il protocollo d’impegno per la valorizzazione dell’antico dolce siciliano “mustata”, con l’obiettivo di introdurla nel registro dei Prodotti agroalimentari tradizionali (Pat).

Sabato 21 alle 16 si aprirà il Palio delle botti che coinvolgerà la comunità e le Cantine del territorio. Alle 18 è prevista la conferenza “La Ferrovia del Vino: da via del commercio a nuova opportunità per l’enoturismo”, seguita alle 1 dalla premiazione con la “Pampina d’Oro” di una personalità della filiera vitivinicola che si è distinta per il suo impegno. La giornta si chiuderà poi con il concerto di Iva Zanicchi.

Domenica 22 si terrà la cerimonia di premiazione de “I vini dello Scagno”, che vedrà in competizione le etichette più stimate del territorio: la giuria valuterà rossi, bianchi e i vini speciali (dolci), ma anche il packaging e il rapporto qualità-prezzo. Con “La vendemmia nel piatto” si celebrerà invece il dolce, premiando le ricette che esaltano tra gli ingredienti il vino, l’uva passa, il mosto e ogni suo derivato.

Durante questa tre giorni sarà inoltre possibile assistere alla pigiatura, con le danze folcloristiche delle donne in abiti tradizionali sui grappoli raccolti nelle contrade pachinesi, e il coinvolgimento dei giovani studenti delle scuole. Sarà anche possibile scoprire la funzione di tutti gli attrezzi per la vendemmia e nei banchi d’assaggio ci sarà ampia scelta di vini al calice e cibi tipici. La “Festa della Vendemmia” è organizzata da Vivi Vinum Pachino in collaborazione con la nuova Cooperativa di Comunità Le Terre di Ebe, con il patrocinio del locale Comune e il supporto del progetto “Vino Connect Sicilia”.