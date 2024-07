dal-2023-record-di-turisti-indiani-in-italia,-milano-tra-mete-top

Il 76% delle loro spese nel 2023 per prodotti di lusso ed extralusso

Milano, 10 lug. (askanews) – Nel 2023 e in questo inizio 2024 l’Italia ha fatto registrare un vero e proprio record di presenze di visitatori indiani. Lo evidenziano i dati forniti all’interno del libro bianco “Tourism and luxury shopping: will India be the leading nationality of the future?”, a cura di Indian Chamber of Commerce in Italy, Sea Milan Airports, Fidenza Village, Global Blue e Lybra Tech, che certifica una domanda turistica di quest’area geografica costantemente cresciuta a partire dal 2008.

Quest’anno, i turisti indiani faranno di Milano Malpensa il principale scalo italiano. La città meneghina è infatti tra le destinazioni preferite per gli acquisti tax free: la ricerca evidenzia come il turismo indiano sia sempre più legato al luxury made in Italy, con il 76% delle spese nel 2023 destinato a prodotti di lusso ed extralusso. Uno degli appuntamenti preferiti è la Milano Design Week, con uno scontrino medio di 889 euro (dati dell’edizione 2023).

Una delle strutture in città che maggiormente ambiscono a accogliere questa categoria di turisti, si legge in una nota, è l’Hyatt Centric Milan Centrale, con 141 camere, tra cui due Deluxe Suite, cinque Premium Suite con hammam privata, cinque King Suite, quattro Terrace Suite e una Skyline Suite.