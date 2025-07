dal-24-luglio-a-balme-la-seconda-“festa-della-birra-di-montagna”

Milano, 13 lug. (askanews) – Torna a Balme (Torino) la “Festa della birra di montagna” organizzata dal Birrificio Pian della Mussa. La seconda edizione dell’appuntamento è dal 24 al 27 luglio con un programma che unisce gastronomia, musica, sport e visite guidate allo stabilimento produttivo.

A un anno dall’inaugurazione della birreria, il Birrificio Pian della Mussa, tra i più alti d’Italia con i suoi 1.432 metri, propone quattro giorni dedicati alla convivialità. Il progetto, portato avanti da Alessio Brero, amministratore delegato, e da sua moglie Elisa, responsabile marketing e amministrazione, nasce nel 2007 con l’acquisizione dello stabilimento da parte di Michele Brero. Oggi il birrificio è noto per la produzione di birra biologica realizzata con acqua di sorgente non trattata, un unicum.

Giovedì 24 si parte alle 19 con la cena in birreria, seguita dal dj set su vinile “Back to Vinyl”, con musica anni Ottanta e Novanta. Venerdì 25 si replica con pranzo e cena, degustazioni e visite guidate (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18), e con un’offerta gastronomica arricchita dai food truck: Emporio Vegetale, RockBurger, Donburi House e la Piccola Gelateria di Montagna L’Ape Drola. In programma anche una camminata serale nella Val Servin con visita al museo delle guide alpine e, per chi resta in paese, il concerto delle 20.30. Sabato 26 tornano i pranzi e le cene, sempre con prenotazione, e l’intrattenimento per famiglie con il Circo Wow attivo dalle 10 alle 16. In serata concerto dei Love Sick Music e dj set dalle 23. Domenica 27 apertura già dal mattino con colazione e concerto di arpa e voce nel giardino della birreria. Il programma prosegue con le attività gastronomiche, le visite guidate, le animazioni del Circo Wow e le cavalcate sui pony per i bambini. Gran finale con il concerto pomeridiano dei Beatwins, cover band dei Beatles.