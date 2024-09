Dal 27 al 29 settembre campioni in piazza per il Sanremo Padel Tour

Tre giorni all’insegna di inclusività e iniziative speciali

Roma, 26 set. (askanews) – Tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio, di inclusività e iniziative speciali per valorizzare il “brand Sanremo” in tutta Italia e non solo.

Questo l’obiettivo del Sanremo Padel Tour, che dal 27 al 29 settembre andrà in scena in piazza Cristoforo Colombo, nella Città dei Fiori. Un appuntamento – si legge in una nota – che inaugura il progetto con cui l’organizzatore ‘E20 Sanremo’ punta a “esportare” la vocazione turistica della Riviera dei Fiori, poggiando su un luogo conosciuto in tutto il mondo a livello di spettacolo, sport, cultura, patrimonio naturistico.

L’inaugurazione dell’evento – aperto gratuitamente al pubblico – è prevista venerdì 27 alla presenza del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, dell’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, e del presidente del Casinò, Gian Carlo Ghinamo. La giornata clou sarà però sabato 28 quando scenderanno in campo i fenomeni del padel mondiale: dal numero 4 del mondo l’argentino Federico Chingotto al numero 11, lo spagnolo ‘Momo Gonzalez’ e i top 50 del mondo Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), oltre ai ct di Italia e Argentina in vista del prossimo Mondiale di Doha di fine ottobre. A giocare insieme ai grandi campioni saranno anche quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis.

La tre giorni in partenza venerdì sarà solo l'”ouverture” di un Tour di padel più ampio al via nel 2025 (previste sette tappe, sei in Italia e una in Costa Azzurra) che si pone l’obiettivo – oltre alla promozione dello sport, della socializzazione e dell’inclusività – di ampliare il rapporto stretto costruito nei decenni tra Sanremo e la Riviera dei Fiori e gli italiani attraverso i propri ‘talenti’: dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e la vasta agenda di eventi proposti in Riviera.