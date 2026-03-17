dal-28-marzo-riaprono-i-parchi-avventura-wonderwood

Roma, 17 mar. (askanews) – Zipline panoramiche, ponti di funi tra le fronde degli alberi, prove di abilità sospesi nel vuoto, percorsi immersivi nella natura e tante divertenti avventure per i più piccoli: a partire dall’ultimo weekend di marzo, sabato 28 e domenica 29, riferisce una nota, torna la stagione dei parchi avventura Wonderwood Lago Maggiore, a una manciata di km da Verbania sulle pendici del monte Carza, e Wonderwood Spina Verde, nell’omonimo parco regionale in provincia di Como. Dopo il primo weekend, i parchi saranno aperti dal 2 al 6 aprile compresi per le vacanze di Pasqua e successivamente tutti i fine settimana primaverili, inclusi ponti e festività, fino ad arrivare all’apertura continuativa durante i mesi estivi.

Da sempre punto di riferimento per gli oltre 100.000 ospiti che ogni anno li scelgono, i parchi Wonderwood offrono un contatto con la natura autentico, che diventa esperienza, gioco e condivisione. Un’occasione per staccare dalla routine, disintossicarsi da cellulari e social media e compiere anche un piccolo viaggio dentro sé stessi, mettendosi alla prova per scoprire i propri limiti, o semplicemente contemplando un paesaggio.

Wonderwood Lago Maggiore si sviluppa ai margini del bosco, attorno ad uno specchio d’acqua, con una spettacolare vista sulla sponda piemontese del Lago Maggiore e sulle montagne. La scelta per gli adulti spazia dalle attrazioni più adrenaliniche, come la zipline panoramica WonderFly lunga 75 metri, il ponte sospeso The Bridge di 35 metri e gli 8 percorsi avventura per un totale di 50 passaggi fino a 10 metri di altezza, alla contemplazione della natura. Il WunderBar Bistrot completa l’esperienza proponendo momenti di pausa e gusto vista lago. Spazio anche ai più piccoli, con un grande parco giochi, le mini Land Rover elettriche a guida autonoma di Ranger Trail, le mini ruspe Volvo di Build It!. Nei mesi più caldi l’area acquatica AquaMarina offre ai piccoli uno spazio per rinfrescarsi e giocare, mentre i grandi possono approfittare di un’area dedicata al relax.

Wonderwood Spina Verde è immerso nel Parco Regionale Spina Verde di Colverde. Tra reti di corda, zipline, ponti sospesi e passaggi su tronchi, i visitatori possono provare quattro percorsi principali, differenziati per lunghezza e grado di difficoltà: ogni tracciato inizia e termina direttamente sugli alberi, aumentando la sensazione di immersione nel bosco e di contatto diretto con la natura. ­ Tra le principali novità della stagione 2026 spiccano due nuovi percorsi esperienziali, pronti a coinvolgere bambini e famiglie in un’esperienza di scoperta attiva del territorio: Peanuts – Lake Explorer, al Wonderwood Lago Maggiore, e Peanuts – Wood Explorer, al Wonderwood Spina Verde. Si tratta di sentieri di facile percorrenza, animati dalla presenza di Snoopy e degli altri mitici personaggi dei Peanuts, pronti a dispensare, soprattutto ai più piccoli, consigli dedicati alla tutela dell’ambiente e preziose informazioni sulla biodiversità del territorio. Il primo percorso è immerso nella natura del Monte Carza e accompagna i partecipanti attraverso le bellezze dell’ambiente lacustre e montano, il secondo si sviluppa invece nel cuore del Parco Regionale Spina Verde e conduce i piccoli esploratori alla scoperta di uno dei boschi più suggestivi della zona comasca, tra castagni, farnie e betulle. Tra giochi, quiz e domande dedicate alla tutela dell’ambiente, grandi e piccoli possono confrontarsi direttamente con gli operatori per approfondire i temi legati al rispetto della natura, per poi ricevere, al termine del percorso, l’esclusivo attestato di “Amico della Natura”, simbolo dell’impegno e della consapevolezza ambientale maturata lungo il cammino.

Tra le new entry, da segnalare a Wonderwood Spina Verde due nuove attrazioni, sul modello del grande successo già registrato nel parco sul Lago Maggiore: Squirrel Coaster, un originale percorso a ostacoli in cui grandi biglie di legno scorrono lungo piste ricche di curve, passaggi e deviazioni, trasformando ogni discesa in una divertente gara tra genitori e figli, e Build It!, una nuova area gioco dove i bambini possono manovrare mini ruspe giocattolo Volvo per spostare la sabbia e sperimentare in modo creativo il mondo del cantiere.

“Ogni anno oltre 100.000 ospiti scelgono i parchi Wonderwood. Il nostro obiettivo è offrire esperienze in grado di coinvolgere famiglie e ospiti di tutte le età, in contesti paesaggistici di grande valore – commenta Massimiliano Freddi, CEO e Founder di Wonderwood – alla base dei nostri parchi avventura, compreso Wonderwood Dino Camp, nuovissimo experience park indoor a Vicenza, c’è un’idea di tempo libero vissuto in modo attivo e condiviso, all’insegna del digital detox: un tempo libero di qualità, che genera bei ricordi e spinge a riconnettersi con se stessi, con gli altri e con la natura. La permanenza media nei nostri parchi è superiore alle cinque ore, un dato molto alto rispetto a realtà simili, e dimostra come la varietà delle attività proposte permette a grandi e piccoli di vivere il parco con i propri ritmi, alternando momenti di adrenalina, gioco e relax”. ­ Alla base dell’esperienza Wonderwood c’è una filosofia che unisce divertimento attivo, educazione ambientale e valorizzazione del territorio. I parchi sono infatti certificati ISO 14001 per la sostenibilità e rispettano i rigorosi standard di sicurezza, a conferma di un impegno costante nel garantire esperienze coinvolgenti e allo stesso tempo responsabili. Un modo diverso di vivere il tempo libero, dove il gioco diventa occasione di scoperta, movimento e contatto autentico con la natura.