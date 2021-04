Dal 29 ottobre torna a Modena torna ‘Sciocolà’, il festival delle delizie

MODENA – “Sciocolà”, festival del cioccolato, torna per la sua terza edizione nel centro storico di Modena. L’appuntamento, segnalano gli organizzatori, si terrà dal 29 ottobre all’1 novembre. “Siamo fiduciosi che l’andamento della pandemia consentirà, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale che si svilupperà nelle prossime settimane, la ripresa di manifestazioni in presenza, che sono un fattore di comunità, un nostro modo di essere, di vivere, non rinviabile indefinitamente”, dicono dallo staff della manifestazione. Dunque, quantomeno secondo i programmi di oggi, piazza Grande, via Emilia centro e corso Duomo saranno di nuovo protagoniste “dell’evento più dolce dell’anno”.

Ci saranno quindi sfide, showcooking, degustazioni, incontri di carattere gastronomico-culturale, laboratori per bambini e spettacoli itineranti che coinvolgeranno tutti i visitatori, senza dimenticare le iniziative che vedranno protagonisti il pubblico della kermesse, nell’ambito di “un viaggio sensoriale dove sarà possibile conoscere il mondo del cioccolato, dai classici ai cremini, dai tartufi ai macarons, dai dragèes al liquore ai cunesi al rhum e le immancabili tavolette aromatizzate, fontane di cioccolato e creme spalmabili”. Non mancheranno i grandi appuntamenti per il quale ormai il festival è conosciuto a livello nazionale, come le maxi sculture di cioccolato e la Fabbrica del Cioccolato. E anche quest’anno verrà assegnato lo Sciocolà d’Oro, il riconoscimento ad una personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport.

La manifestazione, a ingresso gratuito, è promossa da Cna Modena e organizzata da Sgp Grandi Eventi, in partnership con Acai e con il patrocinio del Comune di Modena.

