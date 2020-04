Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti. È quanto è stato comunicato – secondo quanto apprende l’AGI – dal governo alle regioni e agli Enti locali riuniti nella cabina di regia durata due ore. Le misure contenute nel nuovo dpcm verranno illustrate dal premier, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa prevista per le 20.20.

Dovrebbe restare il divieto di spostarsi da regione e regione, anche se potrebbe essere – secondo quanto è stato spiegato – modificato il modulo dell’autocertificazione per muoversi.

Sempre dal 4 maggio potrà rientrare nei luoghi di domicilio o di residenza chi è rimasto bloccato dal ‘lockdown‘.

L’articolo Dal 4 maggio ci si potrà muovere per vedere i parenti proviene da Notiziedi.

