Dal 7 al 17 settembre a Zurigo l’ottava edizione di “Food Zurich!”

Milano, 5 set. (askanews) – Dal 7 al 17 settembre Zurigo torna ad essere il principale hotspot culinario europeo con l’ottava edizione di “Food Zuric!”, l’appuntamento dedicato al gusto, ai prodotti, alle ricette e in generale a tutte le novità legate al settore dell’alimentazione. Oltre 160 gli eventi organizzati che riempiranno per undici giorni il centro della città di progetti gastronomici “visionari”, ambiziose start-up, soluzioni avveniristiche, contenuti, colori, sapori e profumi.

Tema guida della manifestazione di quest’anno sarà “Culinary Future”, ovvero il futuro dell’alimentazione, un domani sicuramente complesso, ma anche pieno di possibili soluzioni stimolanti e innovative. Cosa ci aspetta nell’ambito dell’alimentazione sostenibile? Cosa definisce la vera sostenibilità e come si ottiene una salute ottimale attraverso l’alimentazione? Sono alcune delle domande a cui il festival della città svizzera cercherà di dare riposte, prendendo in considerazione dieci diversi temi. Da “vegetale” (“che non significa più rinuncia e sostituzione, ma una cucina ottima, moderna, saporita, sostenibile e creativa”) al “risparmio alimentare” per ridurre lo spreco alimentare, per passare alle “nuove idee” (“solo al Politecnico di Zurigo più di 65 team stanno studiando temi legati alla nutrizione”) e all’”innovazione” (“nuove tecniche e processi stanno cambiando il modo in cui mangiamo e gustiamo il cibo”), fino al “fuori dalla bottiglia” (bevande no alcol, succhi, liquidi fermentati, sidro, vino naturale, birre acide e via dicendo) e al “radicalmente locale (“il km zero, i tesori locali, le nostre radici”).

Con quasi tremila ristoranti (dalla cucina di altissimo livello, ai classici svizzeri, passando per quella internazionale e agli street food esotici), “Food Zurich!” farà della città elvetica una dei luoghi a più alta densità di ristorazione al mondo.