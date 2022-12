Dal 7 al 9 maggio 2023 torna a Milano la “MIxology Experience”

Seconda edizione dell’evento dedicato a bartending e miscelazione

Milano, 9 dic. (askanews) – La seconda edizione di “MIxology Experience”, il principale evento dedicato al mondo del bartending e della miscelazione, si terrà il 7, 8 e 9 maggio 2023 al Superstudio Maxi in via Moncucco 3 a Milano: 10mila metri quadri di esposizione ed attività correlate. Lo ha annunciato “Bartender.it”, spiegando che la manifestazione “è un riferimento strategico per tutta la industry del comparto spiriti e liquori e per tutti i professionisti che gravitano intorno al mondo del bar fino a coinvolgere anche la moltitudine degli appassionati e cocktail lovers”.

“Lo scorso maggio abbiamo rivoluzionato il mondo della ‘bar industry’ creando un’atmosfera mai vista prima, dove professionalità di giorno in fiera e ospitalità di sera nei locali milanesi hanno creato una combinazione magica” ha dichiarato Luca Pirola, alla guida del team organizzativo e fondatore di “Bartender.it”, sottolineando che “la seconda edizione del 2023 si prospetta anche più entusiasmante: ancora una volta faremo vibrare Milano, dentro e fuori dal contesto fieristico con un maggior numero di espositori, moltissime novità ed un programma della Mixology Week ancora più fitto, interessante e coinvolgente”.

Prevista anche la “MIxology Week”, che si terrà dal 4 al 9 maggio: “Tutta la città si attiverà grazie ad una serie di eventi in calendario per il grande pubblico: verranno coinvolti 100 differenti locali fra cocktail bar, ristoranti, pizzerie, hotel e rooftop milanesi. Un vero e proprio “bar tour”, ricco di occasioni speciali che anticiperanno e accompagneranno la fiera”.

