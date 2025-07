dal-caldo-anomalo-al-forte-maltempo,-estate-tropicale-per-l’italia:-le-previsioni-meteo

(Adnkronos) – Dal caldo estremo agli eventi meteo estremi con temporali e forte maltempo. E’ un clima anomalo, tropicale, quello che sta assediando l’Italia nelle ultime settimane con temperature record ma anche fasi di brutto tempo diffuse sulla penisola, che porteranno in qualche caso un po’ di tregua dall’afa a partire dal prossimo weekend. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 23 luglio, nelle quali – ancora una volta – viene lanciato l’allarme sulle conseguenze del cambiamento climatico.

30°C di notte e 46°C di giorno: non è il clima italiano, qualcosa sta cambiando, a dispetto di quello che dicono i negazionisti climatici. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma numeri impressionanti rispetto a quello che succedeva 20 o 30 anni fa. Le temperature sono salite anche di 5-7°C, specie durante l’Estate italiana.

Il cambiamento climatico è una realtà molto banale da studiare, non servono scienziati extraterrestri o supercalcolatori: basta un termometro, un normalissimo termometro preso al mercato, e un quaderno dove scrivere i numeri.

“Ebbene, noi climatologi non svolgiamo un lavoro troppo difficile: basta dare un occhio alle temperature minime e massime scritte venti-trenta anni fa sul nostro ‘quadernino’ e confrontarle con quelle dei tempi attuali; è sufficiente una sottrazione, di quelle che insegnano in prima elementare, per capire come il nostro clima stia andando alla deriva sempre più verso quello nordafricano”, spiega.

Le notti con 30°C di temperatura minima sono definite ‘Notti Super Tropicali’ dall’Organizzazione Mondiale della Meteorologia: ebbene, una volta queste notti super tropicali si registravano nei paesi asiatici, afosi e appunto tropicali o equatoriali, i 30°C di notte erano normali in Africa o, appunto, in generale tra il Tropico del Cancro e il Tropico del Capricorno: ora le Notti Super Tropicali con 30°C di minima sono arrivate in modo diffuso anche in Italia (soprattutto in Calabria e Sicilia nelle ultime 48 ore afosissime).

Le massime superiori ai 40°C erano un’eccezione che durava al più 2-3 giorni sulle estreme regioni meridionali e 1-2 giorni al Centro Italia (raramente): adesso ci troviamo sempre più spesso coinvolti in un clima nordafricano anche per settimane. Al Sud, ad esempio, continueremo a toccare 42-45°C fino a sabato: 7 giorni di clima sahariano senza soluzione di continuità, un vero e proprio forno.

Confermato il clima anomalo, non solo di questa settimana ma anche degli ultimi 30 anni, andiamo ad analizzare le mappe meteo: il caldo estremo dovrebbe finire sabato sera con l’arrivo del Ciclone Circe su buona parte dell’Italia e anche al Sud.

La discesa del Ciclone Circe, che trasformerà questa fase estiva rovente in un periodo molto più mite (calo termico anche di 10°C), sarà caratterizzata dai primi forti rovesci durante la giornata di giovedì specie sulle Alpi e al Nord-Ovest; in seguito le mappe meteo indicano una fase di maltempo diffuso venerdì al Nord e su parte del Centro, seguito da un calo termico e da qualche isolato rovescio anche al Sud durante il weekend.

Circe decreterà la fine del caldo africano? No, solo una tregua: con i cambiamenti climatici in atto, un’altra ondata di calore dal Maghreb non è esclusa da qui ad ottobre; ebbene sì, avete letto bene, fino ad ottobre, in quanto ormai l’Estate italiana dura 5 mesi e non più 3 mesi come da calendario astronomico.

Mercoledì 23. Al Nord: in arrivo temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e caldo fino a 42°C.

Giovedì 24. Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi in discesa verso le pianure di Nord-Ovest e locali a est. Al Centro: sole e caldo. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 40°C.

Venerdì 25. Al Nord: temporali diffusi alternati a schiarite. Al Centro: sole e caldo, qualche rovescio in Toscana. Al Sud: sole e ancora caldo estremo oltre i 42-44°C.

Tendenza: peggioramento nel weekend con l’arrivo del ciclone Circe, fine del caldo africano al Sud da sabato sera.