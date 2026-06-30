dal-caldo-estremo-a-temporali-e-rischio-downburst,-le-previsioni-meteo

(Adnkronos) –

Dal caldo estremo agli eventi estremi. Arriva una tregua dalle temperature infernali degli ultimi giorni, ma la fase più instabile scatenerà violenti temporali che nel corso dei prossimi giorni colpiranno l’Italia da Nord a Sud. Si tratterà in ogni caso di una parentesi breve: l’afa, secondo gli esperti, potrebbe infatti tornare a soffocare la Penisola già dal prossimo fine settimana. Ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 30 giugno, e per i giorni a venire.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, evidenzia la complessità di questa transizione, spiegando che prevedere con largo anticipo l’esatta collocazione di questi fenomeni è un compito davvero arduo per i modelli matematici in questo momento e le sorprese sono dietro l’angolo. In atmosfera è presente talmente tanta energia in gioco che i temporali possono esplodere ovunque e in modo repentino. In questo contesto, anche il mare gioca un ruolo cruciale e preoccupante: con temperature superficiali record che hanno raggiunto i 29°C, il bacino mediterraneo smette di fare da mitigatore e si trasforma in benzina pura per il maltempo, esaltando la violenza dei fenomeni.

Il vero pericolo associato a questa rottura barica è rappresentato dalla severità dei fenomeni convettivi. Il forte contrasto termico tra l’aria fresca in ingresso e lo strato caldo e umido preesistente solleverà violentemente l’aria verso l’alto, creando le condizioni ideali per la nascita di supercelle capaci di generare grandine di grosse dimensioni, potenzialmente rovinose per le coltivazioni e le infrastrutture. Massima attenzione va posta anche al rischio di downburst: si tratta di violente raffiche di vento lineari che scendono perpendicolarmente dal temporale, espandendosi orizzontalmente a velocità che possono superare i 100 km/h, provocando danni simili a quelli di una tromba d’aria.

Il danno, ormai, è fatto. Con un mare così bollente e un’atmosfera altrettanto surriscaldata, secondo l’esperto è del tutto utopistico sperare in un netto e duraturo calo termico su scala nazionale. Certo, nei prossimi giorni percepiremo un po’ di refrigerio e una parziale flessione delle temperature, ma si tratterà di un sollievo relativo dovuto semplicemente al fatto che veniamo da un periodo meteo letteralmente folle dal punto di vista termico.

La tregua, di fatto, si preannuncia brevissima. L’inerzia termica del sistema è enorme e le proiezioni a medio termine indicano che questa parentesi instabile non lascerà tracce durature: già dal prossimo fine settimana il grande caldo potrebbe tornare a impossessarsi della Penisola, ripristinando condizioni di piena stabilità atmosferica.

Martedì 30. Al Nord: temporali pomeridiani dai rilievi verso alcune zone di pianura. Sole altrove. Al Centro: sole e acquazzoni sull’Appennino. Caldo. Al Sud: soleggiato, qualche rovescio sui monti.

Mercoledì 1 Luglio. Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. rovesci su zone interne. Al Sud: prevalenza di sole, isolati temporali sui monti.

Giovedì 2. Al Nord: instabilità in Romagna al mattino, sole altrove. Al Centro: forti temporali sul Lazio, instabile altrove. Al Sud: forte instabilità dal pomeriggio, specie in Campania.

Tendenza: generale miglioramento e nuovo rialzo termico a partire dal Nord