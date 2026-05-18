dal-cartello-‘vendesi’-al-qr-code

La tecnologia entra nel mercato delle auto usate tra privati Un imprenditore lombardo lancia un kit innovativo per connettere venditori e acquirenti

Il mercato delle auto usate in Italia continua a mostrare segnali contrastanti mentre milioni di privati faticano a trovare soluzioni efficaci per vendere i propri veicoli.

Con oltre 5,5 milioni di passaggi di proprietà registrati nel 2025 e una crescita complessiva del 2,9%, il settore dell’usato rappresenta una componente fondamentale dell’economia automobilistica italiana, ma presenta ancora criticità significative nelle transazioni tra privati che costituiscono il 56% del totale, pari a circa 3 milioni di veicoli all’anno.

La problematica principale risiede nell’assenza di strumenti moderni e tecnologici che facilitino l’incontro tra domanda e offerta nel mercato privato.

Mentre i concessionari dispongono di piattaforme strutturate e sistemi di vendita consolidati, i privati sono costretti ad affidarsi a metodi obsoleti come il tradizionale cartello ‘vendesi’ o a portali online generalisti che spesso non garantiscono la visibilità necessaria.

‘Il problema nasce dalla mancanza di connessione diretta tra chi vuole vendere e chi potrebbe essere interessato all’acquisto’, spiega Guido Ortelli, imprenditore lombardo che ha sviluppato una soluzione innovativa per questo mercato.

La risposta a questa esigenza arriva sotto forma di un kit tecnologico che reimmagina completamente il concetto di vendita diretta tra privati.

Il sistema, che sarà disponibile sul mercato al prezzo di 18,99 euro, consiste in card eleganti da posizionare sul parabrezza e sul lunotto posteriore del veicolo, dotate di QR code che permettono un collegamento immediato tra venditore e potenziale acquirente.

‘Ho voluto creare un prodotto premium che risolvesse tutti i problemi del vecchio cartello vendesi, dall’estetica alla funzionalità’, afferma Ortelli, sottolineando come il kit includa anche componenti di scorta per garantire la massima durabilità.

Il funzionamento è intuitivo: il venditore acquista il kit, si registra sulla piattaforma dedicata inserendo i dati del veicolo che desidera comunicare, e posiziona le card sull’auto.

Chiunque sia interessato può inquadrare il QR code e mettersi direttamente in contatto con il proprietario tramite WhatsApp o e-mail, secondo le preferenze impostate dal venditore stesso.

Questa soluzione risolve anche questioni di privacy, particolarmente importanti per determinate categorie di utenti.

‘Una donna potrebbe non sentirsi serena ad esporre il suo numero tramite un QR code su un vetro della sua automobile, quindi abbiamo pensato a diverse opzioni di contatto per tutelare la privacy’, evidenzia Ortelli.

L’impatto di questa innovazione sul mercato potrebbe essere significativo, considerando che a gennaio 2026 le auto con un’età compresa tra i 20 e i 29 anni hanno rappresentato il 18,1% dei passaggi di proprietà, indicando un mercato dell’usato sempre più orientato verso veicoli datati che richiedono canali di vendita alternativi rispetto ai concessionari tradizionali.

Il sistema proposto elimina completamente l’intermediazione, lasciando che venditori e acquirenti gestiscano autonomamente la trattativa.

Il lancio avverrà attraverso piattaforme e-commerce come Amazon ed eBay, oltre al sito dedicato, ma l’obiettivo è anche quello di raggiungere il mercato fisico attraverso benzinai, tabaccai e autogrill.

L’aspetto interessante è che il prodotto stesso diventa veicolo promozionale: ogni auto che espone il kit genera curiosità e potenziale interesse, creando un effetto moltiplicatore naturale.

La soluzione arriva in un momento particolare per il mercato automobilistico italiano, che a novembre 2025 ha registrato un lieve calo del 1,7% nei trasferimenti di proprietà con 463.897 transazioni.

In questo contesto, facilitare le vendite tra privati potrebbe rappresentare un elemento di dinamizzazione importante per l’intero settore.

‘Il mercato esiste, le soluzioni ci sono già ma sono molto rudimentali e artigianali. Questa è un modo alternativo che permette di portare la tecnologia in un contesto dove si lavora ancora in maniera molto tradizionale’, conclude Ortelli.

L’iniziativa rappresenta un esempio interessante di come l’innovazione possa nascere dall’osservazione di problemi quotidiani e dalla volontà di trovare soluzioni pratiche che migliorino l’esperienza di milioni di persone.