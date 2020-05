Dal cda di Intesa ok al prestito da 6,3 miliardi per Fca

Il cda di Intesa Sanpaolo, nella riunione di stamattina, ha dato il via libera a un finanziamento da 6,3 miliardi in favore di Fca Italy. Lo si apprende da fonti finanziarie, che sottolineano come la decisione sia stata presa in considerazione del ruolo fondamentale del finanziamento stesso per la filiera italiana dell’automotive.

La delibera del consiglio di Intesa Sanpaolo diventerà efficace all’ottenimento della garanzia pubblica, riconosciuta da Sace, che sarà pari all’80% dell’ammontare, e al completamento dell’iter contrattuale con la società italiana del gruppo automobilistico.

Ottenuto il parere favorevole di Sace, la garanzia sarà oggetto di un decreto del Mef e sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale una volta approvata dalla Corte dei Conti,

