Dal Cdm ok al decreto sostegni: trovato accordo su stralcio cartelle esattoriali

ROMA – E’ terminato dopo circa un’ora il consiglio dei ministri che ha approvato il decreto sostegni. Intesa tra le forze di governo sullo stralcio delle cartelle fino a 5 mila euro. L’accordo sancito in Consiglio dei ministri prevede l’abbattimento dei vecchi atti dal 2000 al 2011 (la proposta iniziale arrivava al 2015). Con un intervento successivo, probabilmente in Parlamento, si prevede di alzare l’arco temporale di riferimento al 2015. In parallelo si avvia il percorso per la riforma della riscossione.

“Passa la nostra linea: il governo decide di procedere alla riforma della disciplina dei crediti inesigibili, per avere una riscossione efficiente e moderna”, dichiarano fonti di Italia Viva.

