Dal Checco: Italia deve recuperare presenza, competitività in Africa

Presidente Confindustria Assafrica e Mediterraneo apre Assemblea Pubblica

Roma, 15 dic. (askanews) – “L’Africa è il Continente con il maggior potenziale di crescita al mondo” e “quando entrerà sempre più nelle cartene di valore sarà in grado di condizionare fortemente lo sviluppo delle economie globali”, ma “l’Italia deve recuperare prima di tutto la presenza e la competitività nei mercati storici, strategici per la nostra economia, come ad esempio la Libia, in cui si gioca la stabilità di tutte le economie mediterranee e la centralità dello sviluppo delle nostre imprese anche verso l’area subsahariana”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Assafrica&Mediterraneo Massimo Dal Checco aprendo i lavori dell’Assemblea pubblica della rappresentanza confindustriale.

“Ci sono ampi spazi per l’azione delle imprese italiane in Africa subsahariana” sia le pmi che le grandi aziende, ha spiegato Dal Checco parlando di “un obiettivo unico e condiviso da tutti, rafforzare il ruolo delle imprese italiane in questi territori”. E l’Italia “deve giocare un ruolo da protagonisra agendo su più livelli anche attraverso a una maggiore attenzione al partenariato Europa-Africa”.

