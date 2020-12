Dal Crea innovazione e sostenibilità in viticoltura ed enologia

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per un sistema di produzione vitivinicola che sia sempre più digitale e sostenibile, che valorizzi i vitigni autoctoni di nuova introduzione in grado di resistere all’attacco dei patogeni e di adattarsi agli effetti dei cambiamenti climatici. Che abbatta input energetici e chimici lungo tutta la filiera, in un’ottica di economia circolare e di salvaguardia ambientale, tutelando e rendendo sempre più riconoscibile quella qualità e quella tipicità che hanno reso grandi le nostre uve e i nostri vini nel mondo”. Così Riccardo Velasco, direttore del Crea Viticoltura ed Enologia.

Grazie alle collezioni di germoplasma con oltre 3.000 varietà e a quella di microrganismi enologici,

