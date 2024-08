dal-gioielliere-per-rifarsi-i-denti:-costacurta-jr-torna-in-video-e-fa-discutere,-ancora

RIMINI – C’è chi va dal dentista (e per molti è già considerato un lusso) e chi invece per un restyling dentale va direttamente dal gioielliere. È Achille Costacurta, figlio di Billy Costacurta, ex difensore del Milan, e dell’ex miss Italia Martina Colombari.

Dopo aver chiuso il suo profilo Instagram per via della pubblicazione di video discutibili, che sono diventati virali, tra bustine con polvere rosa e insulti alla madre, Costacurta Jr. oggi torna a far parlare di sé, pubblicando un video su TikTok con il suo nuovo costoso acquisto. “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi!”, ironizza, in un filmato social che già supera centinaia di migliaia di visualizzazioni, in cui lo si vede impegnato mentre si fa prendere il calco dei denti per realizzare (dal suo gioielliere?) una dentiera piena di brillanti, sicuramente un oggetto super-lusso.

