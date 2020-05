Da Palazzo Chigi e’ arrivato l’ok alle Regioni per le riaperture differenziate delle attività commerciali, sempre garantendo le regole per la sicurezza. I governatori sono stati in pressing per giorni sul presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per anticipare l’apertura di alcune attività – negozi, parrucchieri, estetisti, ristoranti – prevista, come annunciato dallo stesso premier, dal primo giugno. Le attività potranno riprendere rispettando un protocollo Inail, in attesa di definizione. “Si riparte: il 18 maggio anche le attività finora sospese potranno riprendere il loro corso sulla base di una puntuale programmazione regionale”, ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dal Governo arriva l’ok alle Regioni per le riaperture differenziate proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento