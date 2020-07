ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri a un nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi nel 2020. Il Cdm, su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha infatti approvato la Relazione al Parlamento per ottenere l’autorizzazione all’aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT).

Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo chiede l’autorizzazione al Parlamento per un ulteriore ricorso all’indebitamento comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021,

L’articolo Dal Governo via libera allo scostamento di bilancio da 25 miliardi proviene da Notiziedi.

