dal-masaf-nuovo-bando-da-98-mln-per-ocm-promozione-vino-2026-27

Roma, 12 apr. (askanews) – Un nuovo bando OCM Promozione per la campagna 2026-2027 fortemente voluto dal Masaf, che mette a disposizione risorse complessive pari a oltre 98 milioni di euro, di cui 22 milioni destinati ai programmi nazionali, mentre la restante quota da assegnare attraverso bandi regionali e programmi multiregionali. La misura è stata illustrata oggi al Vinitaly nel corso dell’incontro organizzato da Ismea e dal Masaf con Confcooperative, UIV, Federvini, Fivi, da Marco Lupo capo dipartimento della Sovranità alimentare e dell’ippica del Masaf e da Teresa Nicolazzi, direttore generale Agebil del Masaf.

Tra le misure il rafforzamento della flessibilità operativa per adattare gli interventi alle specificità dei mercati, misure per agevolare l’accesso dei piccoli produttori, anche attraverso la modulazione delle soglie minime di investimento; l’aggiornamento dei costi di riferimento per mercati strategici (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svizzera e Cina) e l’introduzione di nuovi parametri per il Giappone.

L’avviso, che sarà reso pubblico nei prossimi giorni, prevede poi il potenziamento della digitalizzazione delle procedure, con l’ampliamento delle funzionalità dell’applicativo informatico per la gestione delle domande, finalizzato a semplificare l’accesso agli aiuti e a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.