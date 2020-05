​Mes, Sure e Bei mobiliteranno insieme 540 miliardi che, insieme al futuro Fondo per la ripresa, potranno garantire all’Italia circa 200 miliardi: risorse che, tuttavia, non saranno disponibili prima di giugno e, nel caso del Recovery fund, i tempi rischiano di diventare molto più lunghi. L’Italia resta “prudente” su un eventuale impiego del Mes per l’emergenza coronavirus e a decidere “se convenga attivare o meno tale linea sarà il Parlamento”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’indomani del via libera dell’Eurogruppo a questo strumento Il governo punta, invece, sul Fondo per la Ripresa, che facendo leva sul Bilancio Europeo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dal Mes al Sure, i soldi europei non saranno disponibili prima di giugno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento