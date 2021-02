Dal New Jersey all’Italia, la rete di produzione di vaccini Johnson & Johnson

AGI – Una produzione di vaccini che parte dal New Jersey e arriva in Belgio, passando dall’Olanda e dall’Italia. È la rete industriale su cui poggia la Johnson & Johnson, il terzo gruppo farmaceutico pronto con il vaccino anti Covid. Il quartier generale è a New Brunswick, nella piana industriale dello Stato del New Jersey, a meno di 80 chilometri da New York, ma è tra Massachusetts e Europa che il vaccino è nato.

Tre sono i luoghi chiave: il centro di ricerca Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, dove i ricercatori hanno lavorato in sinergia con quelli del centro vaccini Janssen Pharmaceutical di Beerse,

