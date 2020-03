Code nei supermercati, fin dalla prima mattina, in gran parte delle città italiane anche oggi. Di fronte ad ordinanze differenziate a seconda delle regioni, che oscillano tra gli orari ridotti e la chiusura totale di domenica, dalle diverse parti d’Italia sono rimbalzate immagini di file, spesso ordinate, non sempre rispettose delle distanze di sicurezza, ma proprio anche per questo lunghe, di fronte a ipermercati e supermercati.

Come quella che si è vista all’apertura del supermercato Esselunga di via Fiorentina a Prato, uno dei maggiori centri commerciali della cittadina toscana. Forse anche a causa delle voci circa una possibile stretta sugli orari di apertura dei supermarket,

L’articolo Dal Nord al Sud è assalto a supermarket e centri commerciali proviene da Notiziedi.

