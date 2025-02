Dal nucleare alla difesa, tra Italia e Emirati 40 accordi per 40 miliardi di dollari

ROMA – Si stringono i rapporti tra Italia e Emirati Arabi. I due Paesi hanno sottoscritto 14 intese governative e oltre 30 accordi tra imprese.

Verso il nostro Paese arriverà un investimento complessivo di oltre 40 miliardi di dollari, in diversi settori, dall’energia nucleare pacifica alla difesa, dalla cultura allo spazio. A suggellare la nuova alleanza sono stati la premier Giorgia Meloni e lo sceicco Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. I due hanno animato il business forum al Parco dei Principi di Roma.

Gli accordi hanno inoltre evidenziato “altri settori di interesse reciproco come connettività, infrastrutture, industria high-tech, intelligenza artificiale, tecnologia dell’acqua, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, PMI e startup, agricoltura, aviazione civile, istruzione, cultura e sanità”. I due leader hanno anche esplorato opportunità di cooperazione con altri partner, in particolare in Africa, e hanno scambiato opinioni sugli sviluppi regionali.

MELONI: TRA INVESTIMENTI ESTERI PIÙ RILEVANTI DELLA NOSTRA STORIA

“Non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari.

Si tratta senza timore di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione e si tratta chiaramente di una straordinaria manifestazione di fiducia e di amicizia nei confronti dell’Italia, nei confronti del suo sistema produttivo, nei confronti della sua economia”, afferma la premer Giorgia Meloni, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, in corso a Roma.

“La scelta che abbiamo fatto è stata di concentrare questa collaborazione su assi strategici, guardando cioè al futuro, perché vogliamo fare un lavoro di lungo periodo, vogliamo che la nostra cooperazione abbia un orizzonte lungo, vogliamo che abbia un orizzonte stabile”, aggiunge la presidente del Consiglio.

TAJANI: EMIRATI PER ITALIA SONO PARTNER STRATEGICO

“Gli Emirati per noi italiani sono un partner strategico. Il nostro interscambio continuaa crescere a ritmo straordinario di oltre il 14% all’anno. Con 9 miliardi di euro nei primi 11 mesi del 2024 abbiamo superato con molto anticipo il record dell’intero anno precedente”, aggiunge il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

“Gli Emirati sono il primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’ampia regione medioriente-Nord Africa, area assolutamente strategica per un paese proiettato verso il mediterraneo allargato come l’Italia”, dice ancora Tajani. “Ricordiamo che per noi l’interscambio commerciale è di fondamentale importanza, il 40% del prodotto interno lordo della Repubblica Italiana deriva dall’export. La nostra intenzione è incrementare anche il giro di affari. Siamo arrivati a 626 miliardi lo scorso anno.

L’obiettivo è quello di arrivare ai 700 miliardi alla fine di questa legislatura”, conclude.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it