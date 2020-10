MILANO (ITALPRESS) – “Siamo molto vicini al disastro economico-finanziario. Da un lato lavoriamo con la Figc per misure sul ritardo dei pagamenti o l’introduzione di un salary cap. Dall’altro, se non avremo respiro attraverso ristori e dall’entrata in scena dei fondi nella media company della Lega, il rischio che il sistema si fermi è molto alto”. Paolo Dal Pino, intervistato dal “Corriere della Sera”, prova a fare una fotografia del momento attuale. Se già riuscire a portare a termine la scorsa stagione è stato difficile, adesso la situazione è ancora più complicata. “Ho scritto al premier Conte usando un tono diretto – racconta il presidente della Lega di serie A – Chi banalizza il mondo del pallone non conosce la sua importanza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dal Pino “Vicini al disastro, servono ristori e fondi” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento