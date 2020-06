Dal primo luglio scatta il bonus vacanze. Cos’è e come funziona

AGI – Dal 1 luglio si potrà usare, su tutto il territorio nazionale, il Bonus vacanze, previsto dal Decreto Rilancio. L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast. Il bonus spetta nella misura massima di 500 euro, da utilizzare per l’80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Il calendario del bonus

Il bonus può essere usato fino al 31 dicembre 2020 da uno dei componenti del nucleo familiare,

