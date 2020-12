Dal Sud America – Maradona vantava crediti per oltre 50 milioni di dollari

Dal Sud America Arriva una notizia che riguarda Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da Infobae, il Pibe de Oro, tra le diverse attività in giro per il mondo, aveva stipulato particolari accordi anche con il Venezuela. Sarebbero 50 i milioni di dollari che ora toccherebbero agli eredi per i crediti non riscossi dalla legenda argentina.

Maradona e i crediti mai ricevuti

È stato ratificato da Mauricio D’Alessandro, legale di Matías Morla, avvocato di Diego Armando Maradona, che le società in cui il Pibe de Oro aveva interesse e lo Stato venezuelano devono alla leggenda argentina più di 50 milioni di dollari. Un altro dei crediti mai ricevuti dall’ex Napoli riguarda la sua partecipazione al canale Telesur durante i Mondiali di Russia 2018, la cifra è di circa 4 milioni di dollari. Maradona aveva un commerciante con sede in Europa in collaborazione con altre persone che si occupavano di attività commerciali del grano, un’azienda di cereali e una fabbrica di farina, in cambio di petrolio. I suoi eredi ora cercheranno di venire a capo della situazione e di riscuotere il debito.

