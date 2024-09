Dal videogioco all’arte: una scultura a Roma per l’albero Deku

Eroe della saga di Zelda, di cui Nintendo lancia un nuovo capitolo

Milano, 26 set. (askanews) – Dal videogioco alla street art: in occasione del lancio del nuovo gioco “The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” per le console Nintendo Switch, l’artista Andrea Gandini, celebre per le sculture in legno, ha realizzato nei pressi del Circo Massimo a Roma un’opera dedicata all’albero Deku, personaggio molto noto a chi frequenta la saga della principessa Zelda, che dal 1986 è protagonista delle storie del gioco. Gandini è intervenuto su un tronco di pino domestico, che a suo modo è un simbolo sempreverde della città, e gli ha dato le fattezze del guardiano della foresta. Il progetto, che aspira a rappresentare la saggezza, ma anche la protezione della natura, è visibile da tutti e rappresenta un omaggio all’eredità, alla tradizione e all’innovazione di una delle serie videoludiche più amate.

“The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom” è il primo capitolo nella storia della saga di Zelda, nel quale l’eroina del videogioco è chiamata a salvare il proprio regno.