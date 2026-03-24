d’alema-ricorda-cirino-pomicino:-gli-sarebbe-piaciuto-esito-referendum

“Pochi giorni fa avevamo fatto una presentazione insieme”

Roma, 24 mar. (askanews) – “Pochi giorni fa abbiamo presentato insieme all’Istituto Sturzo il carteggio fra Andreotti e Cossiga. È stata una bellissima discussione. Addolora vedere come le cose sono precipitate, lo ricordo lucido, brillante, spiritoso. E volle concludere la presentazione con una cosa che non c’entrava nulla con il carteggio fra Andreotti e Cossiga e cioé con un appello a votare no (al referendum sulla Giustzia, ndr). Mi spiace che non abbia potuto vedere com’è andata a finire, sarebbe stato contento”: così l’ex presidente del Consiglio Massimo d’Alema ricorda l’ex storico ministro della Dc Paolo Cirino Pomicino, scomparso a 86 anni il 21 marzo, al termine dei funerali che si sono svolti a Roma.