Dall’11 al 13 ottobre ad Agliano Terme c’è “Barbera Fish Festival”

La Barbera d’Asti incontra merluzzo, stoccafisso e baccalà

Milano, 6 ott. (askanews) – E’ partito il conto alla rovescia per la sesta edizione del “Barbera Fish Festival”, in programma ad Agliano Terme (Asti) da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. L’evento, a cadenza biennale, celebra dieci anni dalla prima edizione andata in scena nel 2014.

Ospiti dell’edizione 2024 sono lo chef Ivano Ricchebono (Ristorante “The Cook” di Genova, 1 Stella Michelin) e gli chef dei Norwegian Culinary Teams: il direttore Espen Wasenius, il team manager Gunnar Hvarnes (medaglia di bronzo al “Bocuse d’Or 2011”), Sebastian Myhre, capitano della squadra Senior (Ristorante “Stallen” di Oslo, 1 Stella Michelin e 1 Stella Green Michelin), Inger Renate Ostmo, capitano della squadra Community Catering e Grethe W. Rafaelsen membro del Community Catering Team.

Gli chef saranno i giudici della “Baccalà e Stoccafisso Challenge”, competizione culinaria ospitata venerdì 11 ottobre nella sede di Agliano dell’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e il team norvegese parteciperà anche all’ideazione di alcuni piatti che saranno serviti in piazza durante la manifestazione.

In gara gli allievi di cinque istituti: Agenzia di Formazione Professionale ‘Colline Astigiane’ – Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti, Alba Accademia Alberghiera (Apro), Is.For.Coop di Varazze, Ciac “Ferdinando Prat” di Ivrea, Ishavsbyen VGS di Tromso. Ciascuna squadra dovrà realizzare due piatti: uno con il baccalà (Klippfisk, merluzzo salato ed essiccato) e uno con lo stoccafisso (Stockfish, merluzzo essiccato), evidenziando le differenze tra le due tipologie di pesce e abbinandoli alla Barbera d’Asti.

La sfid sarà l’anteprima del festival che aprirà ufficialmente le porte al pubblico venerdì sera con una cena-masterclass in “BAart”, l’ex confraternita di San Michele, in piazza San Giacomo. Gli chef dei Norwegian Culinary Teams prepareranno ciascuno un piatto che verrà abbinato a diverse tipologie di Barbera, e che saranno illustrati dal sommelier Andrea Dani.

Sabato sera a cena e domenica a pranzo il festival si trasferirà nelle vie del centro storico di Agliano Terme, dove il menu prevede un’ampia scelta fra piatti cucinati con merluzzo, stoccafisso e baccalà, in collaborazione con le attività del borgo e con l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e la scuola di Tromso. Ai fornelli gli allievi dei due istituti professionali che domenica proporranno un piatto ideato dagli chef norvegesi, i quali affiancheranno i ragazzi nella preparazione. I piatti potranno essere abbinati alle etichette di Barbera dei produttori aglianesi che esporranno i loro vini in degustazione nel centro storico, sabato dalle 16 alle 22,30 e domenica a partire dalle 10.

Sabato sera sono inoltre in programma tre cene nei ristoranti del paese: il Ristorante Villa Fontana, l’Osteria La Milonga e Il Gatto Verde. Ciascun locale proporrà un antipasto e un piatto a cura degli chef dei Norwegian Culinary Teams a base di baccalà o stoccafisso. Il menù sarà completato con i piatti della tradizione piemontese.

Il “Barbera Fish Festival” è organizzato da Barbera Agliano, con il patrocinio del Comune di Agliano Terme e in collaborazione con l’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane, il Norwegian Seafood Council, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.