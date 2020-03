Dalla A alla Z: l’alfabeto della storia del Milan secondo 90min

Una delle squadre più titolate al mondo. Basterebbe questo per descrivere l’AC Milan, una società che può vantare una storia ricca di trofei vinti e campioni che hanno indossato la prestigiosa maglia rossonera, ma che attualmente sta attraversando u periodo difficile. In attesa che il club torni nelle posizioni che le competono, quindi, abbiamo voluto realizzare l’alfabeto del Milan dalla ‘A’ alla ‘Z’. A come Ancelotti Carlo Ancelotti ha indissolubilmente legato il proprio nome alla storia del… continua a leggere sul sito di riferimento