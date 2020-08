AGI – Leonardo Del Vecchio, primo azionista singolo di Mediobanca tramite la sua Delfin, potrà salire sopra il 10% dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Secondo quanto viene riferito, infatti, è arrivato il via libera di Francoforte alla richiesta dell’imprenditore di poter superare la soglia del 10% per arrivare, potenzialmente, fino al 20%.

Dopo la luce verde arrivata dall’Eurotower, che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, l’attesa è che Delfin si rafforzi in tempi rapidi nell’azionariato di Mediobanca, salendo, in una prima fase, attorno al 13-14%. La holding di Del Vecchio, tuttavia, non dovrebbe presentare liste in vista del rinnovo del consiglio d’amministrazione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dalla Bce via libera a Del Vecchio, può salire in Mediobanca proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento