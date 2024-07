dalla-carta-un-nuovo-materiale-per-prodotti-di-design-sostenibili

Collaborazione tra startup Alkivio (Iit-Novacart) e Alessi

Milano, 23 lug. (askanews) – Alkivio – la start-up lanciatadall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e da Novacart SpA- ed Alessi, esponente di punta tra le fabbriche del design italiano, annunciano una collaborazione che condurrà alla realizzazione di oggetti di uso quotidiano pensati per essere maggiormente sostenibili.

I prodotti, che saranno immessi sul mercato a partire dall’autunno 2024, – informa una nota – rientreranno nella gamma di iconici articoli di Alessi che vedranno le componenti plastiche sostituite dal nuovo materiale realizzato dalla startup, AlkiPaper«, una famiglia di biocompositi brevettati che, pur avendo caratteristiche di lavorabilità simili alla plastica, sono formulati per decomporsi in condizioni controllate a fine vita e rappresentano un’alternativa più sostenibile alle plastiche tradizionali per la loro origine, per il processo produttivo e per le loro caratteristiche.

La collaborazione tra Alkivio e Alessi – presegue la nota – si pone l’obiettivo di valorizzare la filiera della carta minimizzando l’utilizzo della plastica tradizionale. AlkiPaper« è infatti un materiale che nasce dalla carta ed è caratterizzato da proprietà meccaniche, quali resistenza e rigidità, che lo rendono un’alternativa alle plastiche tradizionali.

La startup è nata nel 2022 dalla collaborazione tra il team Smart Materials di IIT e Novacart SpA, azienda leader nella produzione delle forme di cottura in carta per il settore alimentare, e ha stabilito il suo impianto produttivo proprio all’interno della sede centrale di Novacart a Garbagnate Monastero (Lecco). Il gruppo cartotecnico, ha investito circa 2 milioni di euro per il lancio della startup, partendo dall’idea di poter utilizzare la carta, inclusi i propri residui di produzione “forme di cottura in carta”, per sviluppare diverse formulazioni di AlkiPaper« che può essere lavorato mediante le principali tecnologie di trasformazione della plastica quali la termoformatura, l’estrusione, la stampa a iniezione, il soffiaggio e la stampa 3D ed è inoltre personalizzabile per poter rispondere agli specifici requisiti di processo e di applicazione.

“Per noi questo progetto significa aver raggiunto un obiettivo: condurre il nostro materiale, ‘l’AlkiPaper’ nei negozi e quindi nelle case dei consumatori in Italia e nel mondo con un player di prestigio, Alessi – afferma Fulvio Puzone, AD Alkivio-Società Benefit – Riuscire ad arrivare ‘sul mercato’ con queste tempistiche rappresenta un traguardo per una startup-up manifatturiera. Siamo molto riconoscenti al Gruppo Novacart ed alla Famiglia Anghileri che in Alkivio ha sempre una presenza concreta. Il know-how IIT sui materiali è stato altrettanto determinante. Continueremo a lavorare e creare partnership commerciali con chi crede nella sostenibilità per sviluppare e lanciare nuovi prodotti anche in altri settori”.

“Alkivio durante la collaborazione con Alessi ha portato avanti uno studio sulle caratteristiche tecniche dei prodotti dell’azienda in modo da individuare la formulazione adatta per le esigenze specifiche con prove di laboratorio, prove industriali e produzioni di prototipi Alessi in AlkiPaper – dichiara Carlo Gasparini, Alessi Design director – Nei prossimi mesi verranno realizzati i prodotti che saranno lanciati sul mercato a partire dal prossimo autunno”. (nella foto: Fulvio Puzone, AD Alkivio-Società Benefit)