dalla-cheesecake-alla-torta-vegana,-i-dolci-omaggi-a-papa-leone-xiv

(Adnkronos) – Dalla cheesecake con crumble, al gusto di gelato a stelle e strisce passando per la torta vegana senza zuccheri. All’ombra del Cupolone ma un po’ in tutto il Paese, i gelatai si stanno sbizzarrendo con dolci omaggi al nuovo Papa, Leone XIV. Una gelateria a due passi dal Vaticano sta mettendo a punto gli ultimi ritocchi per il gusto ‘Leonem’ che farà il paio con quello dedicato a papa Francesco.

In produzione, c’è anche una cheesecake con crumble di nocciola romana e salsa maracuya e mango in chiave ‘Chicago style’, in omaggio alla città che ha dato i natali a papa Prevost e al ventennio passato in Perù come missionario (la salsa maracuya e il mango). A Sorrento poi è nato un gusto a base di arachidi con strisce che richiamano la bandiera Usa.

A Papa Prevost stamani un bar della capitale che affaccia su via della Conciliazione ha voluto rendere omaggio anche con qualcosa di più dietetico: una torta vegana alle carote. Su una spolverata di zucchero a velo, la dedica a Leone XIV.