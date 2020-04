Dalla Cina, Cannavaro parla del suo futuro: “Sogno di allenare il Napoli”

​Il capitano della vincente spedizione azzurra in Germana e pallone d’oro 2006, Fabio Cannavaro in un intervista a Sportmediaset ha svelato i suoi desideri per il futuro: “Ho iniziato ad allenare da 5 anni e sogno di allenare un giorno una grande squadra, il Napoli è una di queste… Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori degli ultimi 50 anni e da ognuno di loro spero di aver preso qualcosa e spero che il giorno che deciderò di tornare in Europa sarò pronto. Napoli mi è sempre… continua a leggere sul sito di riferimento