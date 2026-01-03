dalla-colombia-alla-russia-e-l’ue,-il-mondo-reagisce-all’attacco-usa-in-venezuela

Di Giusy Mercadante e Vincenzo Giardina

ROMA – L’attacco Usa in Venezuela di questa notte destabilizza anche i leader internazionali che – in attesa della conferenza stampa che Donald Trump terrà alle 11 (le 17 in Italia) – commentano duramente quanto sta avvenendo, condannando l’operazione. Su X, il vicepresidente JD Vance difende quanto fatto e scrive: “Il presidente ha offerto diverse vie d’uscita, ma è stato molto chiaro durante tutto il processo: il traffico di droga deve cessare e il petrolio rubato deve essere restituito agli Stati Uniti. Maduro è l’ultimo a scoprire che il presidente Trump fa sul serio. Complimenti ai nostri coraggiosi operatori speciali che hanno portato a termine un’operazione davvero impressionante”.

Maduro è stato catturato insieme a sua moglie, Cilia Flores, e portato a New York. Come riferito dalla procuratrice generale degli Stati Uniti d’America, Pam Bondi, è accusato di “associazione a delinquere finalizzata al narcoterrorismo, associazione a delinquere finalizzata all’importazione di cocaina, possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi e associazione a delinquere finalizzata al possesso di mitragliatrici e dispositivi distruttivi contro gli Stati Uniti”.

And PSA for everyone saying this was "illegal": Maduro has multiple indictments in the United States for narcoterrorism. You don't get to avoid justice for drug trafficking in the United States because you live in a palace in Caracas. — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026

JD Vance, in un altro messaggio, sottolinea a “tutti coloro che dicono che questo è ‘illegale’: Maduro è stato più volte incriminato negli Stati Uniti per narcoterrorismo. Non si può sfuggire alla giustizia per traffico di droga negli Stati Uniti perché si vive in un palazzo a Caracas”.

ESULTA L’ARGENTINA, MILEI: “LA LIBERTÀ AVANZA”

A tal proposito, esulta il presidente dell’Argentina Milei: “La libertà avanza! Lunga vita alla libertà”. Scrive il ministro degli Affari Esteri, Pablo Quirno: “Il Governo della Repubblica Argentina apprezza la decisione e la determinazione dimostrate dal Presidente degli Stati Uniti d’America e dal suo Governo nelle recenti azioni intraprese in Venezuela che hanno portato alla cattura del dittatore Nicolás Maduro, leader del Cartello dei Soli, dichiarato organizzazione terroristica dal Governo argentino il 26 agosto”.

“L’Argentina- aggiunge – confida che questi eventi rappresentino un passo decisivo nella lotta al narcoterrorismo che colpisce la regione e, allo stesso tempo, aprano un nuovo capitolo che permetterà al popolo venezuelano di recuperare pienamente la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, in conformità con i principi del diritto internazionale, e di porre fine all’oppressione esercitata per anni dal regime autoritario.

D’altronde, le critiche al raid notturno sono arrivate da tutto il mondo.

GUSTAVO PETRO E L’APPELLO ALLA DE-ESCALATION DELLA COLOMBIA. FORZE DI SICUREZZA AL CONFINE CON IL VENEZUELA

Forze di sicurezza della Colombia saranno dispiegate al confine con il Venezuela, lungo circa 2mila chilometri: è la misura decisa dal presidente Gustavo Petro. Scelte ad hoc riguarderanno anche un previsto afflusso di persone in provenienza dall’altro lato della frontiera. Secondo l’emittente Radio Caracol, che ha base a Bogotà, il ministro della Difesa Pedro Sánchez ha reso noto che nella regione di confine di Cucuta saranno applicate misure straordinarie volte ad assistere persone migranti e offrire loro sostegno umanitario.

“Il Governo della Repubblica di Colombia osserva con profonda preoccupazione le segnalazioni di esplosioni e di attività aeree insolite registrate nelle ultime ore nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, nonché il conseguente inasprimento della tensione nella regione – scrive su X Petro-. La Colombia ribadisce il suo incrollabile impegno nei confronti dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, il divieto dell’uso o della minaccia della forza e la risoluzione pacifica delle controversie internazionali”.

“A tale riguardo, il governo colombiano respinge qualsiasi azione militare unilaterale che possa peggiorare la situazione o mettere in pericolo la popolazione civile. Il Paese adotta una posizione orientata a preservare la pace regionale e lancia un appello urgente alla de-escalation, esortando tutte le parti coinvolte ad astenersi da azioni che approfondiscano il confronto e a dare priorità al dialogo e ai canali diplomatici”, afferma.

IL PRESIDENTE DEL BRASILE, LULA: “OLTREPASSATO UN LIMITE INACCETTABILE. NAZIONI UNITE RISPONDANO CON FERMEZZA”

“Gli attentati sul territorio venezuelano e la cattura del suo presidente hanno oltrepassato un limite inaccettabile. Questi atti rappresentano un grave affronto alla sovranità del Venezuela e un ulteriore precedente estremamente pericoloso per l’intera comunità internazionale. Attaccare i paesi, in palese violazione del diritto internazionale, è il primo passo verso un mondo di violenza, caos e instabilità, in cui la legge del più forte prevale sul multilateralismo”. Così su X il presidente della Repubblica Lula.

“La condanna dell’uso della forza è coerente con la posizione che il Brasile ha sempre adottato in recenti situazioni in altri paesi e regioni. Questa azione ricorda i peggiori momenti di ingerenza nella politica latinoamericana e caraibica e minaccia la preservazione della regione come zona di pace. La comunità internazionale, attraverso le Nazioni Unite, deve rispondere con fermezza a questo episodio. Il Brasile condanna queste azioni e rimane disponibile a promuovere il dialogo e la cooperazione”.

IL PRESIDENTE DEL CILE, GABRIEL BORIC: “CONDANNIAMO LE AZIONI MILITARI USA. CHIEDIAMO SOLUZIONE PACIFICA”

“Come governo del Cile, esprimiamo la nostra preoccupazione e condanna per le azioni militari degli Stati Uniti in corso in Venezuela e chiediamo una soluzione pacifica alla grave crisi che colpisce il Paese. Il Cile ribadisce la sua adesione ai principi fondamentali del diritto internazionale, quali il divieto dell’uso della forza, la non ingerenza, la risoluzione pacifica delle controversie internazionali e l’integrità territoriale degli Stati. La crisi venezuelana deve essere risolta attraverso il dialogo e il sostegno del multilateralismo, non attraverso la violenza o l’ingerenza straniera”, scrive su X il presidente del Cile Gabriel Boric.

CUBA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI RODRIGUEZ: “ATTI CODARDI”

“Condanniamo fermamente l’attuale aggressione militare da parte degli Usa contro il Venezuela. I bombardamenti e gli atti di guerra contro Caracas e altre località del Paese sono atti codardi contro una nazione che non ha mai attaccato gli Stati Uniti né nessun altro Paese”. Ne è sicuro il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodríguez.

UE, VON DER LEYEN E KALLAS: “I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEVONO ESSERE RISPETTATI”

Sulla situazione si è espressa anche Ursula von der Leyen: “Seguendo da vicino la situazione in Venezuela, siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite. Insieme all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’UE, ci assicuriamo che i cittadini dell’UE nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno”.

Kallas riferisce: “Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L’UE sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela. L’UE ha ripetutamente affermato che Maduro è privo di legittimità e ha difeso una transizione pacifica. In ogni circostanza, i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati. Chiediamo moderazione. La sicurezza dei cittadini dell’UE nel Paese è la nostra massima priorità”.

SPAGNA “DISPOSTA A OFFRIRE I PROPRI BUONI UFFICI PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE PACIFICA” E AD “ACCOGLIERE I VENEZUELANI CHE HANNO DOVUTO LASCIARE IL PAESE”

Dello stesso parere il governo spagnolo che “sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela”. “La nostra ambasciata e i nostri consolati sono operativi. Chiediamo un graduale allentamento delle restrizioni e un’azione responsabile. Il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati”, scrive su X Pedro Sanchez.

In una nota ufficiale, viene sottolineato che “la Spagna è disposta a offrire i propri buoni uffici per raggiungere una soluzione pacifica e negoziata all’attuale crisi. La Spagna ribadisce di non aver riconosciuto i risultati delle elezioni del 28 luglio 2024 e di aver sempre sostenuto le iniziative volte a raggiungere una soluzione democratica per il Venezuela. Ribadisce inoltre di aver accolto e di continuare ad accogliere decine di migliaia di venezuelani che hanno dovuto lasciare il Paese per motivi politici e di essere pronta a contribuire alla ricerca di una soluzione democratica, negoziata e pacifica per il Paese”.

RUSSIA: “GRAVE VIOLAZIONE DELLA SOVRANITÀ E DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Anche la Russia esprime una forte condanna: “Siamo estremamente preoccupati per le notizie secondo cui il presidente del Venezuela e la sua consorte sarebbero stati portati fuori dal Paese con la forza durante le azioni aggressive degli Stati Uniti di oggi. Se confermato, ciò costituirebbe una grave violazione della sovranità e del diritto internazionale”.

