Dalla distanza di sicurezza alle mascherine, come cambieranno i trasporti

Il sistema dei trasporti si prepara alla fase 2 di lunedì prossimo, 4 maggio, quando la maggior parte degli oltre 4 milioni di italiani che riprendono a lavorare uscirà di casa per recarsi in ufficio, in fabbrica, in negozio. Quanti useranno la macchina o lo scooter? Quanti opteranno per la bici? E quanti ancora prenderanno la metro o il bus? Se tutti prendessero la macchina, soprattutto nelle grandi città, il rischio di code e imbottigliamenti potrebbe complicare la situazione del trasporto pubblico, che si appresta ad affrontare la sfida più difficile.

Bus e metro: obbligo di mascherina e distanza di un metro

Proprio stamani c’è stata l’ultima riunione telefonica (delle tante che si sono susseguite nei giorni scorsi) tra la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,

