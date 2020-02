Dalla eSerie A ad eEURO 2020: tutti i principali campionati di calcio virtuali

Dopo anni di indiscrezioni e di attesa, la Lega Serie A lo scorso 5 febbraio ha annunciato in via ufficiale il suo ingresso nel mondo degli eSports lanciando il primo, storico campionato di calcio digitale: la eSerie A. Gamers, tenetevi pronti. La #eSerieATIM è qui. 🎮https://t.co/y75Qvftqlr pic.twitter.com/kFDYVibIIe — Lega Serie A (@SerieA) February 5, 2020 Il torneo sarà organizzato in due fasi: un primo percorso di selezione a eliminazione diretta in cui verranno selezionati i migliori… continua a leggere sul sito di riferimento