“L’Ambasciata d’Italia a Madrid e il Consolato Generale a Barcellona, d’intesa con la Farnesina e l’Unità di Crisi, hanno istituito una speciale task force per assistere i connazionali in Spagna sul fronte dell’emergenza coronavirus, in particolare a seguito della decisione delle autorità locali di sospendere i voli diretti dall’Italia fino al 25 marzo e l’entrata in porti spagnoli di navi passeggeri provenienti dall’Italia e di navi da crociera provenienti da qualunque porto (a partire dal 13 marzo e fino al 26 marzo)”.

È quanto si apprende in una nota della Farnesina, che invita per informazioni in tempo reale a visitare i siti internet dell’ambasciata,

L’articolo Dalla Farnesina una task force per assistere gli italiani in Spagna proviene da Notiziedi.

