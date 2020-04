Dalla Francia – Koulibaly declina l’offerta del Psg: il difensore potrebbe scegliere ancora il Napoli

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, fino a poche settimane fa, sembrava essere ad un passo dalla cessione definitiva. Un epilogo dopo anni in maglia partenopea ma soprattutto frutto di una stagione poco felice per il senegalese. Complice l’addio di Albiol ed alcuni problemi fisici, il difensore ha visto Maksimovic sempre più protagonista accanto al nuovo acquisto Manolas. Nel futuro del calciatore sembrava dovesse esserci il Psg dopo una casa comprata proprio in terra parigina. Ma la pista francese sembrerebbe essere ormai quella più difficile da percorrere.

La situazione

Una pista che la società francese potrebbe a breve addirittura abbandonare e puntare sulla permanenza di Thiago Silva. Questo perchè, come riferisce il portale Le10sport, l’offerta e l’occasione Psg non convincono Koulibaly. Il calciatore avrebbe anche già riferito al proprio entourage di non essere interessato. Gli obiettivi del calciatore sono due. Giocare in Premier League, dove attenti alla sua situazione son i due club di Manchester (City e United), o restare ancora una stagione al Napoli. Un’occasione per potersi giocare ancora le proprie chance

